Melk uit eigen achtertuin voor alle Amsterdammers: 'Legt hoogstens 10 km af'

AMSTERDAM - Vanaf deze week in jouw eigen supermarkt: melk, yoghurt en kwark uit de achtertuin van Amsterdam. Gemolken, verwerkt en verpakt door de Boeren van Amstel, een coöperatie van 22 boeren uit het Amstelland. Om te vieren dat elke Amsterdammer nu zuivel uit eigen streek kan kopen, voeren de boeren vanmiddag over de Amstel richting de Stopera om een cadeau aan te bieden.

Op de pakken melk prijkt onder meer het gezicht van melkveehouder Wes Korrel uit Ouderkerk aan de Amstel. "Dat was niet mijn keus hoor, dat hebben anderen zo bedacht." Wes is een van de 22 boeren die zijn aangesloten bij de Boeren van Amstel.

Hij vindt het niet meer dan logisch dat een Amsterdammer melk uit de eigen streek moet kunnen kopen. "Belangrijkste is dat het een korte keten is, want een streekproduct. Dat is milieutechnisch natuurlijk mooi. Als je ziet dat hier de melk hoogstens tien kilometer aflegt, terwijl de meeste liters melk in het land honderden kilometers afleggen."