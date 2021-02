4 vragen over economische situatie in provincie: "Maatregelen beschadigen levenskansen"

NOORD-HOLLAND - De coronacrisis heeft onze provincie al bijna een jaar in zijn greep. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Noord-Holland in 2020 de grootste economische krimp liet zien. Volgens financieel geograaf Ewald Engelen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, moeten wij ons ernstige zorgen gaan maken. Hij wijst vooral op de menselijke gevolgen van de economische krimp: "De coronamaatregelen beschadigen de levenskansen."

Volgens Engelen roepen de recente cijfers van het CBS de vraag op of de maatregelen nog wel in verhouding staan. Volgens hem gaat veel fysieke en mentale pijn achter de kille cijfers van het CBS schuil. NH Nieuws legde Engelen en bedrijfskundige en hoogleraar Strategie en Innovatie Henk Volberda, enkele vragen voor over de economische situatie in Noord-Holland.

In het laatste kwartaal van 2020 laat de gemeente Haarlemmermeer de sterkste economische krimp zien. Het gaat hierbij om een krimp van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Lees het hele verhaal hier .

Volgens beide deskundigen is het antwoord klip-en-klaar: 'Heel ernstig'. "Het is iets dat mensen persoonlijk raakt. Veel inwoners zitten werkloos thuis of wachten in spanning af of zij hun baan wel blijven behouden", vertelt Volberda. "Sommige mensen moeten zelfs hun huis verkopen. We moeten de consequenties echt niet gaan onderschatten." Ook Engelen wijst vooral op de menselijke kant van de financiële krimp. "Er gaat veel fysieke en mentale pijn achter faillissementen en werkloosheid schuil", benadrukt hij. "De maatregelen beschadigen de levenskansen van een hele grote groep burgers. "Deze cijfers van het CBS moeten daarom zeer serieus worden genomen."

"De cijfers van het CBS zijn wat dat betreft evident. Het toerisme is volledig stilgevallen. De reizigers die normaal gesproken per vliegtuig naar de provincie komen en daar voor een aantal dagen verblijven, vallen weg", vertelt Engelen. "Het betekent minder verkoop van parfum en Zaanse kaas." Ook Henk Volberda verwondert zich niet over de laatste cijfers. "Als je als provincie een distributienetwerk bent, dan word je extra geraakt." Ook het feit dat Noord-Holland een rijke culturele industrie kent heeft volgens hem effect op de grote economische gevolgen.

Moeten we ons zorgen maken?

'Ja', beantwoorden zowel Engelen als Volberda los van elkaar volmondig. "Als je kijkt naar eerdere perioden van werkloosheid, dan zie je een toename in alcoholmisbruik, depressies, stijging van zelfmoorden en kindermishandeling", laat Engelen weten. "Het heeft dus een groot langetermijneffect. De kille cijfers van het CBS roepen de vraag op: Hebben we nog wel te maken met proportionele maatregelen."

Volberda benadrukt dat we de situatie zeker serieus moeten nemen, maar ook in actie moeten komen. "De NOW-regeling, een tegemoetkoming in de loonkosten, is natuurlijk fantastisch, maar leidt er wel toe dat mensen blijven zitten waar zij zitten." De bedrijfskundige en hoogleraar pleit er dan ook voor om alvast na te denken over de kansen die kunnen worden benut. "De regionale economie van Noord-Holland is heel sterk, dus we moeten onszelf geen crisis gaan aanpraten. We moeten gaan nadenken: Hoe kan de economie er juist krachtig uitkomen."

Kan het nog wel goedkomen?

Over de toekomst maakt Volberda zich minder zorgen dan Engelen. Engelen denkt dat er een lange weg te gaan is met veel verzwaring van lasten en enorme bezuinigingen, die vooral op de schouders van jongeren komen te liggen. Volgens Volberda moet het wel goed komen. Uit onderzoek van het World Economic Forum, waaraan Volberda heeft bijgedragen, blijkt dat Nederland samen met de Scandinavische landen de middelen heeft om snel economisch herstel te laten zien: dit komt door de goede digitale infrastructuur en digitale vaardigheden van de Nederlandse bevolkingsgroep. En hierop moet alvast worden ingespeeld volgens Volberda.

"Er moet alvast meer worden geïnvesteerd in ICT-bedrijven. Noord-Holland is heel erg goed als het gaat om de digitale infrastructuur. In Middenmeer bijvoorbeeld, daar zie je dat grote bedrijven als Microsoft een data centra willen oprichten." Daarnaast is het volgens hem belangrijk om na te denken over omscholing. "Dat mensen die overtollig zijn, terechtkomen op plekken waar juist tekorten zijn."