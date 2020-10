Faillissementen dalen, maar voor hoelang? "Zodra de steun stopt, barst de hel los"

NOORD-HOLLAND - Na een piek in de eerste coronamaanden, neemt het aantal faillissementen in onze provincie sinds juli fors af. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Het goede nieuws: de steunmaatregelen blijken te helpen. Het slechte nieuws: het lijkt stilte voor de storm, aldus faillissementsdeskundige Robert Jan Blom. Hij verwacht dat als de overheidssteun wegvalt, het water ondernemers snel tot aan de lippen zal komen te staan.

Sinds het begin van de eerste coronagolf, in maart, tot en met juni gingen meer bedrijven over de kop dan een jaar eerder. Vanaf juli het aantal faillissementen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar fors af. In de eerste negen maanden gingen 458 bedrijven failliet, ruim vier procent minder dan in 2019. In de regio Amsterdam sneuvelden tot en met september de meeste bedrijven (182), gevolgd door Amstelland (54), en Zaanstreek-Waterland (42). In Haarlem en de IJmond (beiden 17) gingen de minste ondernemers op de fles.



Bekijk hier de verschillen in faillissementen per maand. Tekst gaat onder de tabel verder.

Verklaring Hoewel een stijgend aantal faillissementen in deze tijden in de lijn der verwachting ligt, is het volgens curator Martijn Bonefaas, woonachtig in Enkhuizen en werkzaam bij Van Diepen Van der Kroef, een advocatenkantoor in Hoorn, niet zo gek dat een stortvloed uitblijft. Ook op het advocatenkantoor stromen opdrachten rondom faillissementen nou niet bepaald binnen. Hoewel hij het moeilijk vindt hier een eenduidige verklaring voor te vinden, is de daling volgens hem het gevolg van de overheidssteun. "Veel bedrijven worden nog in de lucht gehouden", aldus Bonefaas. Faillissementsdeskundige Robert Jan Blom bevestigt dit beeld. Op de vraag of het niet gewoon zou kunnen dat bedrijven dusdanig veel winst hebben gemaakt dat ze er nog redelijk voorstaan antwoordt hij resoluut: "Absoluut niet."

"Er is wel door bepaalde sectoren winst gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten, maar voor heel veel bedrijven geldt: het is huilen met de pet op." Volgens Blom kan het niet zo zijn dat de hele wereld plat ligt, maar dat het hier beter gaat met de economie. "Het overheidsgeld zorgt voor uitstel van executie, maar zodra dat stopt, barst de hel los." Ook Paul Verhoeven, 'niet de filmregisseur maar de echte', van Proeflokaal Bakker in Purmerend benadrukt nog maar eens het belang van de steunmaatregelen. Ook hij wacht met spanning af wat er gaat gebeuren. "We houden ons hart vast." Hij hoopt dat er spoedig een nieuw steunpakket zal komen, anders zullen volgens hem de gevolgen drastisch zijn. Niet rooskleurig "Wij hebben een proeflokaal met verschillende bieren op de tap waar normaal gesproken tot in de late uurtjes van wordt genoten. Borrels lopen ook altijd wat langer door, maar dat kan nu natuurlijk niet." Een nieuw steunpakket is volgens hem daarom van groot belang voor het voortbestaan van de zaak. Ook ondernemer Peter Visser uit Alkmaar, die onder meer bedrijven heeft in de sportgerelateerde horeca, ziet de aankomende periode niet al te rooskleurig in. Door de overheidssteun heeft hij de zomer nog net kunnen halen. "Anders was het echt heel moeilijk geworden." Visser geeft aan de aankomende periode met angst en beven tegemoet te zien. "Ik moest na de persconferentie wel echt even naar een positiviteitsgoeroe." Zowel Bonefaas als Blom voorspellen dus een enorme toename in faillissementen. En doordat bedrijven omvallen, zal ook de werkloosheid fors toenemen. "Het huidige werkloosheidspercentage van 8% zal oplopen naar circa 12%. We gaan echt richting een economische crisis. En dat zal weer weerslag vinden in de koopkracht en het vertrouwen in de economie", zo voorspelt Blom.

Ook Martijn Bonefaas denkt dat het werkloosheidspercentage binnenkort in rap tempo zal oplopen. Ondanks dat we met de huidige ontwikkelingen bij KLM - waar volgend jaar nog eens 1.500 gedwongen ontslagen dreigen te vallen - en Tata Steel - waar de komende jaren 850 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen - al aardig een stap in die richting zetten, is het volgens beide deskundigen nog maar het topje van de ijsberg. "Steeds meer bedrijven werken achter de schermen aan een nieuwe realiteit", aldus Bonefaas. "Het is een realiteit van minder werk en minder omzet dat wij tegemoet gaan." De tijd zal het uitwijzen hoe het verder gaat. "Maar de seinen staan natuurlijk nu wel een beetje op rood." Bekijk hieronder hoe het gesteld is met de faillissementen van juni tot en met september in jouw woonplaats.