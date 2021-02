Haarlem NL V Bewoners mogen afgebrand buurthuis zelf herbouwen: "Buurt weet het beter dan ambtenaar"

HAARLEM - Het verdriet en de enorme betrokkenheid die de inwoners van de Sterrenbuurt na de brand in hun geliefde buurthuis Posthuis toonden, hebben de gemeente het vertrouwen gegeven dat zij het gebouw het best zelf weer kunnen opbouwen. En de buurtbewoners hebben grootse plannen. Van een pand dat alleen maar open was als het voor een partijtje was afgehuurd, moet het nu een echte buurthuiskamer worden.

De brand op 9 mei vorig jaar hakte er flink in onder de omwonenden van het Zaanenpark in Haarlem-Noord. Het rieten dak van het karakteristieke pand, eigendom van de gemeente, vatte vlam toen een plastic picknicktafel bij het pand in brand was gestoken. Ingrid van Koppenhagen van de Stichting Posthuis Zaanenpark zag direct na de brand een grote eensgezindheid onder omwonenden: 'Dit moet weer terugkomen, hoe dan ook', zo klonken ze stellig. Nu is Ingrid één van de grote drijfveren uit de buurt, die graag ziet dat de buurt zelf de herbouw op zich neemt. Dagen na de brand zamelden de omwonenden zelf al 15 duizend euro in. Nu de verzekering 350 duizend euro heeft uitgekeerd, heeft de gemeente besloten het avontuur van 'co-creatie' aan te gaan. Tot grote vreugde van Ingrid. "De buurt weet dat ook beter dan de ambtenaar vanaf zijn bureau." Maar het is wel een noviteit voor de gemeente Haarlem, die wel het bouwdepot beheert en een procesmanager aanstelt. Voordeel bij een nadeel En om van een nadeel dan maar direct een voordeel te maken, zetten ze hoog in. Met een architect, een financieel adviseur en nog meer buurtbewoners met knowhow willen de omwonenden een betere versie van het Posthuis opbouwen. Zonder rieten dak, maar wel met meer functionaliteit. Nu is het pand alleen maar open als het wordt afgehuurd of als er een klaverjastoernooi of een vergadering wordt gehouden. "We willen nu namelijk heel graag overdag ook open", blikt Ingrid vooruit. Een buurtgenoot die inmiddels is aangehaakt, onderstreept dat. "Als mijn kinderen hier spelen, of als ik hier ben, dan heb ik wel eens gedacht 'waarom kan ik overdag nou niet naar de wc of als ik weer een pleister moet plakken omdat er weer iemand gevallen is?' Dat zou wel handig zijn'." Het moet volgens Ingrid meer een huiskamer voor de buurt worden, zoals ze in onderstaande video toelicht.

Ingrid van Koppenhagen over invulling van nieuwe buurthuiskamer Posthuis - NH Nieuws

Net als Ingrid hoopt ook Brigitte het vuurtje onder de bewoners van de Sterrenbuurt weer aan te wakkeren. Ze hopen op grote betrokkenheid en dat veel mensen de handen uit de mouwen willen steken. Net als in de dagen na de brand, toen bijna iedereen geld doneerde.

Quote "Je woont heel dichtbij, kan je hier iets voor betekenen en wat wil je zelf?" Brigitte

Brigitte heeft er alle vertrouwen in, vooral omdat ze in deze coronatijd ziet dat er meer behoefte aan verbinding met de eigen buurt is. "Dat meer mensen thuiswerken en dat je er vaker even uit wilt." En ze spreekt iedereen die zich in de buurt van het Posthuis begeeft aan. "Je woont heel dichtbij, kan je hier iets voor betekenen en wat wil je zelf? Dit is het moment om mee te praten."