Van snertkar naar ijskar in een week tijd: "Wel omschakelen, maar serieus leuk"

HILVERSUM - Het zijn goede tijden voor Dorien Galet en haar IJsbrommer. Een week geleden stond ze nog met haar kar snert te verkopen op de Vinkeveense Plassen, een week later is de brommer alweer omgetoverd tot ijscokar. "Doet een hoop goed weer allemaal."

Dorien is sinds vorig jaar full time met haar IJsbrommer aan de slag gegaan. In de zomer verkoopt ze er ijs mee, in de winter tovert ze de brommer om tot snertkar om snert te verkopen. Dit en vorig weekend levert haar dus een flinke opsteker op.

En dat heeft ze zeker nodig, zegt ze tegen NH Nieuws. "Ik heb met de snertkar maar een opdracht gehad. En ik ben dus van de week op de bonnefooi bij de Vinkeveense Plassen gaan staan. Dat was al een leuk weekend." Nu zit ze opnieuw met een druk en leuk, maar ook een totaal ander weekend. "Echt hoor, serieus leuk."

Metamorfose

Ze moet toegeven dat het ook wel even schakelen was. Op dinsdag begon bij haar al het gevoel te komen dat ze weer met haar ijsjes de weg op kon. "Toevallig was ik thuis en ben ik gaan bellen met de ijsleverancier en heb ik een voorraad opgehaald." De brommer onderging ook snel een metamorfose van winter naar zomer. "De ijsbrommer is in principe de snertkar, dus het was de bovenkant eraf en er weer op. Even ijs halen en omschakelen."

En daardoor draait ze nu voor het tweede weekend op rij goede dagen. Wel met ijsjes in plaats van snert, natuurlijk. De vergunning om haar ijs te kunnen verkopen was ook snel geregeld. "Die vergunning is van een april tot eind september. Ik heb de gemeente gebeld en kreeg diezelfde middag goedkeuring. Echt chapeau aan de gemeente Hilversum, die denken gewoon mee."