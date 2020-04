'Opeens was mijn hele agenda leeg', hoe overleeft ijscovrouw Dorien de crisis

HILVERSUM - IJscovrouw Dorien Galet moet de buikriem strak aanhalen om de crisis te overleven. Dit jaar had ze besloten om met haar ijsbrommer full time aan de slag te gaan. Maar door de coronacrisis zijn alle afspraken afgezegd. Het mooie weer zorgt voor een karige boterham.

Het aantal klanten steeg snel en haar agenda puilde uit met braderiën en andere evenementen. Ook als de zon niet scheen was er meer dan genoeg te doen. Maar sinds een maand valt er weinig te lachen want nadat alle evenementen tot deze zomer werden afgelast regende het afzeggingen.

Jarenlang werkte Dorien in de Bussumse ijsfabriek en in de weekenden verkocht ze dat ijs met de zelf opgeknapte brommer. Een leuk handeltje dat op mooie dagen een aardig zakcentje opleverde. De handel floreerde en eind vorig jaar besloot Dorien full time aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer.

Om nog iets te kunnen verdienen was ze blij dat ze vorige week welkom was in de Bussumse wijk Het Spieghel waar buurtbewoners foodtrucks uitgenodigd hadden. Maar daar stak te politie een stokje voor en moest ook de ijsbrommer onverichterzake naar huis.