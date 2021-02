Schaarse fosfaten uit rioolwater gezuiverd: "We geven weer wat terug aan de natuur"

DEN HELDER - Eruit halen wat erin zit; het hoogheemraadschap Hollands Noordkwartier neemt die uitspraak heel letterlijk als het gaat om fosfaten. Het waterschap oogst na onze toiletbezoeken fosfaatrijk 'struviet' uit het rioolwater. Die stof is bruikbaar voor de productie van kunstmest. "We proberen op deze manier de cirkel rond te krijgen van wat er binnenkomt en weer teruggaat naar de natuur."

Productiemanager Tom Jansen giet wat zwarte drab uit in een wasbak. Het stinkt. "Dit is wat we binnen krijgen vanuit de stad en de dorpen. Vroeger werd dat gebruikt voor de landbouw, maar door alle zware metalen, medicijnen en drugsresten in het rioolwater mag dat niet meer. Het werd toen een afvalproduct en wij zien het nu steeds meer als een bruikbaar product."

Steeds schaarser

Het oogsten van struviet, zoals het waterschap het noemt, gebeurt bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Den Helder en Beverwijk. Het is vooral belangrijk voor het terugwinnen van fosfaten. Alles wat groeit heeft fosfaat nodig, maar die stof wordt wereldwijd steeds schaarser. "Er zijn nog maar een paar mijnen te wereld waar fosfaat gewonnen wordt. Op deze manier proberen we toch wat terug te krijgen."

Het struviet lijkt op kristalachtig zand en krijgt bij de fabrikant zoveel nabewerking dat er geen schadelijke stoffen meer inzitten. Jaarlijks haalt het waterschap zo’n 60 ton droge vruchtbare struviet uit het rioolwater. Veel is het niet, geeft Jansen toe, maar alle beetjes helpen. "Het is geschikt voor bloemen, voetbalvelden, golfbanen en op die manier geven we toch weer terug aan grondstoffen voor de natuur."