Innovatie bij rioolzuivering: proef om met ozon microplastic en medicijnen uit afvalwater te filteren

WERVERSHOOF - Steeds vaker komen microplastic deeltjes in het riool terecht. En ook het toenemend gebruik van medicijnen zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om afvalwater te zuiveren. Maar een proef met ozontechniek moet daar verandering in brengen.

Al langer zijn er zorgen over medicijnresten en microplastic deeltjes in het water. Zover nu bekend niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen, maar wel schadelijk voor de natuur. Bovendien bemoeilijkt het ook de waterzuivering.

En dat moet veranderen vindt ook Marjan Leijen, lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Er zijn nog geen normen voor, dus we hoeven ze er nog niet uit te halen. Maar we willen het wel."

Proef kost miljoenen

Het gebruik van ozon moet daarvoor zorgen. Door het water ermee te bestralen zouden er meer microplastic deeltjes en medicijnresten uitgefilterd kunnen worden dan nu. Maar daar zit ook een keerzijde aan, namelijk geld. Voor de tienjarige proef ligt een subsidie klaar van 2,5 miljoen euro van het Rijk, maar dan nog moet het waterschap zelf nog zeven miljoen euro bijleggen.

"Dat is veel geld. Maar uiteindelijk dient het wel een goed doel. We maken het water schoner, en we doen onderzoek. We gaan kennis vergaren op een nog relatief onbekend terrein", legt waterschapsbestuurder Leijen uit. En ook zij weet dat de rest van Nederland met veel interesse meekijkt naar de resultaten van de proef. Maar daarvoor moet dus eerste het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier instemmen met de investering. Dat gebeurt over twee weken.