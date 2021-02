Streep door Havenfestival, dit jaar ook geen virtueel festival

IJMUIDEN - Omdat het er naar uitziet dat er tot 1 juli geen grote evenementen kunnen plaatsvinden in Nederland, heeft het bestuur van het Havenfestival IJmuiden besloten dat het dit jaar wederom niet door zal gaan. In tegenstelling tot vorig jaar zal er dit jaar geen virtueel festival worden georganiseerd.

De afgelopen maanden is er door de organisatie nog gewerkt aan verschillende mogelijkheden om een coronaproof evenement te organiseren. Al vrij snel moesten ze concluderen dat de noodzakelijke maatregelen de kosten enorm zouden opdrijven.

"Zelfs als het tegen die tijd mag, wegen de kosten niet op tegen het aantal bezoekers dat we met inachtneming van de coronamaatregelen op de kade kunnen toelaten", aldus voorzitter Jerry Notenboom.

Het Havenfestival, dat dit jaar gepland stond op 19 en 20 juni, zal dus niet doorgaan, het bestuur richt zijn pijlen nu op een spetterend evenement volgend jaar. "We vinden het ontzettend jammer dat we net als vorig jaar met PreSail een streep door ons evenement hebben moeten zetten, maar helaas biedt de onzekerheid over het verloop van de coronapandemie te weinig houvast om aan de slag te gaan met de voorbereidingen. Wij vinden het daarom verstandiger direct na de zomer aan de slag te gaan met de voorbereiding van een fantastisch festival in 2022", aldus Notenboom.

Het Havenfestival zal volgend jaar plaatsvinden op 17, 18 en 19 juni.