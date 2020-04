Ook PreSail IJmond 2020 van de baan

IJMUIDEN - Het was onvermijdelijk: ook de organisatie van PreSail IJmond laat weten af te zien van alle festiviteiten in augustus. Een logisch gevolg van het besluit van grote broer Sail Amsterdam om het evenment te verschuiven naar 2025.

Hilda Oudendijk werkt als vrijwilliger mee aan de organisatie van PreSail ze is teleurgesteld: "Ik ben al maanden bezig met voorbereidingen en had gehoopt op mooi weer, drukte en gezelligheid. Mooi weer zou nog kunnen maar drukte en gezelligheid zullen er zeker niet zijn deze keer", verzucht ze.

"We hadden een schitterend programma in petto en het is afschuwelijk om het af te blazen. Maar we hebben op dit moment grotere zorgen aan ons hoofd", zegt vice voorzitter Peter van de Meerakker van de Stichting PreSail IJmond en tevens directeur van de Zeehaven IJmuiden.

Voorfeestje

De PreSail in IJmuiden is een traditie die al jaren bestaat. De drie dagen voorafgaand aan de parade van Tallships van IJmuiden naar Amsterdam liggen de zeereuzen aan de kade in IJmuiden en daar wordt een groot feest omheen gebouwd. Met een markt waar regionale bedrijven en musea zich kunnen presenteren en heel veel optredens. Feestelijkheden die uitwaaieren over de hele IJmond want ook de haven van Beverwijk doet mee. Als je de tallships als eerste wilt zien dan moet je in IJmuiden zijn. Het evenement trekt dan ook tienduizenden belangstellenden.

Vijf jaar

Net als Sail Amsterdam wordt ook PreSail vijf jaar uitgesteld. Dat hangt samen met de beschikbaarheid van de tallships. De klassieke zeilschepen zijn vaak jaren vooruit geboekt en voor veel van die schepen is het gewoonweg onmogelijk om volgend jaar naar Nederland te komen. In Velsen wordt wel nagedacht over een manier om sommige van de voor augustus geplande activiteiten door te schuiven naar het andere grote maritieme evenement in de IJmond, de Havendagen.

Teleurstelling

"We hadden ons verheugd op een fantastische zomer met veel evenementen waarvan PreSail gekoppeld aan Sail Amsterdam misschien wel het grootste is", zegt Friso Huizinga city marketeer van Velsen. "We hadden graag tienduizenden mensen laten zien wat voor moois we in de IJmond hebben maar helaas gaat dat niet door. Teleurstellend maar volkomen begrijpelijk."

Trots laat hij wel een petje zien met daarop de tekst: Sail Amsterdam 2020. "Gekregen bij de kickoff van de voorbereidingen, er zijn er niet veel van, wordt vast een collectors item, ik koester hem."