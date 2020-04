Sail pas weer in 2025: "Uitstel niet haalbaar"

AMSTERDAM - Sail Amsterdam wordt niet uitgesteld naar volgend jaar. De organisatie achter het mega-evenement heeft besloten het nautische festijn helemaal te annuleren. De eerstvolgende editie is nu in 2025.

De organisatie heeft nog onderzocht of het evenement toch nog uitgesteld kon worden, maar dat bleek niet haalbaar. "Bovendien varen de internationale Tall Ships volgens een jarenlang vastgestelde planning en zijn daarom niet automatisch beschikbaar op een ander moment", benadrukt de organisatie.

Sail kwam tot die conclusie nadat gisteravond bekend werd dat alle evenementen tot 1 september verboden zijn. Na overleg met de provincie, gemeente Amsterdam en het havenbedrijf stelt de organisatie dat "het onmogelijk is geworden om SAIL Amsterdam 2020 te organiseren".

Bedrijven en particulieren die arrangementen hebben geboekt, zullen de komende periode benaderd worden door Sail. Wel vraagt de organisatie om "geduld en begrip voor deze uitzonderlijke overmachtssituatie".

Ruim 2 miljoen bezoekers

Dit jaar zou de tiende editie zijn van Sail, dat elke vijf jaar wordt georganiseerd. In 2015 trok het evenement ruim twee miljoen bezoekers.

Tijdens Sail zijn schepen en boten van over de hele wereld te bewonderen in de haven van Amsterdam. Het wordt afgetrapt met een botenparade over het Noordzeekanaal.

Naast Sail gaat ook de traditionele PreSail IJmond, in de havens van IJmuiden en Beverwijk, niet door.