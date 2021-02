Drukte verwacht door zonnig weer: "We doen wederom een beroep op het gezonde verstand"

NOORD-HOLLAND - Een lange wandeling over het strand, het hoofd leegmaken in het bos of op de heide: het zonnige weer zal menig Noord-Hollander verblijden. Tegelijkertijd zetten gemeenten extra boa's in om de drukte beheersbaar te houden.

Sjef Kenniphaas

Verschillende Noord-Hollandse plaatsen kondigen aan de coronamaatregelen te handhaven met behulp van (extra) boa's. "Eigenlijk zal dit weekend niet anders zijn dan hoe we in de zomer gehandeld hebben", blikt Richard Gerrits, voorzitter van de BOA vakbond, vooruit. "Als er drukte ontstaat op plekken in de provincie, dan zal er ook weer worden gewerkt met matrixborden en verkeersregelaars." Extra boa's De gemeente Castricum zal dit weekend gebruik maken van van boa's. Het zal gaan om drie koppels, die speciaal worden ingezet om de hogere drukte het hoofd te bieden. "We verwachten dat hij met naam in het groen, in de duinen en op het strand druk zal zijn", aldus Eric Baars, woordvoerder van de gemeente Castricum. Hij vervolgt: "We hebben een oproep op de website met informatie voor mensen die ons dorp willen bezoeken. Handhavers zullen erop toezien dat het niet te druk wordt en dat mensen omdraaien als dat wel zo is." In Alkmaar en de Gooise Meren nemen de gemeenten geen extra maatregelen. In Zandvoort zullen handhavers in actie komen en in Castricum roosteren ze boa's bewust dit weekend extra in. Er zal op veel plaatsen gecontroleerd worden, maar Richard Gerrits hoopt vooral dat ook de boa's kunnen genieten van het mooie weer. "We doen toch wederom een ​​beroep op het gezonde verstand van de mensen", zegt de voorzitter van de BOA vakbond. "We hopen dat alles verloopt binnen de regelgeving. Zo niet, dan zullen we aanspreken en indien nodig boetes uitdelen."

Quote Wij snappen dat ondernemers, horeca en strandtenten zoveel mogelijk doen om inkomsten te genereren Eric Baars, gemeente Castricum

Handhavers zullen ook in Zandvoort op verschillende plekken controleren op het naleven van de coronamaatregelen. Toch is er in eerste instantie begrip bij de gemeente voor de wens om naar buiten te gaan."Op het strand is ruimte genoeg", aldus Walter Sans, woordvoerder van de gemeente Zandvoort. "Wel zullen we op de boulevard, bij viskramen en bij take-aways van horecazaken en strandtenten handhaven op de coronaregels." Ook zijn er verkeersregelaars en toezichthouders bij de parkeerplaats van de Waterleidingduinen. "Daar zal de weg afgesloten worden als 'ie vol is."

Veel gemeenten wijzen erop de drukke tijden te vermijden en vragen wandelaars een ander moment te kiezen om erop uit te gaan. Bij horecazaken en strandtenten wordt het mooie weer aangegrepen om iets te verdienen. Dat mag, zo oordelen de BOA vakbond en de gemeenten, maar wel als de coronamaatregelen goed worden nageleefd. "Wij snappen dat ondernemers, horeca en strandtenten zoveel mogelijk doen om inkomsten te genereren", toont Eric Baars van de gemeente Castricum zijn begrip. En ook in Zandvoort begrijpen ze dat het mooie weer een kans is voor de horeca. "Strandtenten mogen een take-away openen. Dat mag, als er afstand gehouden wordt. Het is niet de bedoeling dat mensen bij elkaar gaan zitten."