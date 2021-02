De Peiling: offer groen op in strijd tegen woningnood

NOORD-HOLLAND - De woningnood in Nederland is torenhoog en dus moeten er de komende tien jaar één miljoen woningen worden gebouwd. Dat staat in een nieuw woonakkoord dat morgen wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van dat akkoord is de bouw van grote nieuwbouwwijken in het groen.

Meer dan 30 partijen hebben hun gezamenlijke plannen opgeschreven in de Actieagenda Wonen. Het gaat om gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars. Met de verkiezingen in zicht hopen ze een nieuw kabinet warm te maken voor een snelle opschaling van de woningbouw. De woningnood was sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog, vertelt de voorzitter van de vereniging voor projectontwikkelaars Desiree Uitzetter aan Trouw. "In alle verkiezingsprogramma’s staat dat er een miljoen woningen bij moet komen, nergens staat hoe." En dus hebben de ondertekenaars van het woonakkoord zelf concrete plannen gemaakt. Het groen in De laatste jaren werden vooral binnen de grenzen van bestaande bebouwing huizen gebouwd, maar volgen Maxime Verhagen zet dat in deze crisis geen zoden aan de dijk. We moeten het groen in, zegt de voorzitter van Bouwend Nederland in gesprek met De Telegraaf. "Grote locaties in het groen hebben als voordeel dat we industrieel kunnen bouwen, in een hoog tempo. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten hun aanvullende wensenlijstjes beperken. Anders komt die bouw niet op gang." Wat vind jij? Moeten we groengebieden opofferen voor grootschalige nieuwbouw?

Dat de woningnood hoog is staat buiten kijf. Jarenlang op een wachtlijst voor een huurwoning is heel normaal, net als tienduizenden euro’s overbieden om een koophuis te bemachtigen. Maar in hoeverre moeten we het groen in Noord-Holland laten wijken om te kunnen wonen? En is natuur juist niet belangrijk voor je woongenot? Niets lekkerder dan in het zonnetje even wandelen of fietsen door het groen. We praten er vanavond over in De Peiling. Praat vooral met ons mee! Vrees jij voor de aantasting van het Noord-Hollandse landschap of kun je niet wachten tot er een grote nieuwbouwwijk verrijst waar je je eindelijk kunt settelen?