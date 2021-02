Jong Ajax geeft voorsprong uit handen en verliest van FC Dordrecht

Een aantal minuten eerder was Jong Ajax nog goed weggekomen nadat Thomas Poll namens de gasten rakelings voorlangs had geschoten. Zonder te scoren zochten beide ploegen daarom de kleedkamers op voor de rust.

In de tweede helft kwam de wedstrijd meer en meer los en zou Jong Ajax zichzelf gaan belonen door acht minuten na de onderbreking de openingstreffer te maken. Brobbey, die buitenspel leek te staan, bediende rond de penaltystip Traoré en de Burkinees kon voor open doel eenvoudig de 1-0 binnentikken.

De kluts kwijt

Jong Ajax controleerde de wedstrijd maar kreeg desondanks in de 77e minuut een tegenslag te verwerken. Kenneth Taylor maakte hands in het strafschopgebied waardoor de bal op de stip ging. Feyenoord-huurling Naoufal Bannis benutte het buitenkansje namens FC Dordrecht: 1-1. Na de tegenslag was Jong Ajax de kluts kwijt en zou dit resulteren in de voorsprong voor Dordrecht. Verdediger Dehninio Muringen ontving de bal na een geblokt schot en schoot vervolgens kiezelhard raak in het dak van het doel. Om het allemaal nog erger te maken voor de Amsterdammers werd Enric Llansana twee minuten later met rood van het veld gestuurd nadat de verdediger de doorgebroken Bannis had neergehaald.

Jong Ajax kwam in het restant van de wedstrijd de klap niet meer te boven en dus eindigde het duel in 1-2 voor de bezoekers uit Dordrecht. Door de nederlaag blijft Jong Ajax op de elfde plaats staan in de eerst divisie.