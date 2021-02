Spits Brian Brobbey verlengt contract niet en vertrekt transfervrij bij Ajax

"Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht"

Quote

"Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden. Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen", laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten via de officiële kanalen van Ajax.

Vorige week donderdag maakte Brobbey als invaller de belangrijke 2-1 tegen Willem II. Hij viel in na 82 minuten en scoorde een minuut later. Ajax won de wedstrijd met 3-1, nadat Brobbey ook nog een assist leverde bij het doelpunt van Dusan Tadic. Eerder scoorde de spits bij zijn debuut in de eredivisie tegen Fortuna Sittard.

Brobbey speelde pas zes wedstrijden in het eerste van Ajax. Namens Jong Ajax scoorde hij tot nu toe zestien keer in 29 duels.