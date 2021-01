Ajax neemt Haller voor recordbedrag over van West Ham United

De belangstelling van Ajax in de 26-jarige Haller werd woensdagavond gemeld door het Franse dagblad L'Equipe en donderdagochtend ook door de Nederlandse media. Door de blessures van Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey heeft Ajax-trainer Erik ten Hag voorin weinig opties meer over en daarom was Ajax op zoek naar een nieuwe aanvalsleider.

Nederlands verleden

Haller speelde tussen januari 2015 en de zomer van 2017 bij FC Utrecht. In die periode stond Ajax-trainer Erik ten Hag nog aan het roer in de Domstad. In 98 wedstrijden voor FC Utrecht scoorde Haller 51 keer.

Na FC Utrecht vertrok Haller naar Eintracht Frankfurt in de Duitse Bundesliga. Zijn prestaties in Duitsland leverde hem een transfer op naar de Premier League waar West Ham United 50 miljoen euro neertelde voor zijn diensten.

Aanstaande zondag kan Haller eventueel al zijn debuut maken voor Ajax. Ajax speelt dan in de eigen Johan Cruijff ArenA om 16.45 uur de topper in de eredivisie tegen PSV. Zijn inzetbaarheid hangt af of alle formaliteiten tijdig zijn geregeld en of hij aan alle corona richtlijnen voldoet.