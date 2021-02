Telstar-middenvelder Adshead ziet voor het eerst schaatsers: "Crazy!"

VELSEN-ZUID - Het was voor Telstar-middenvelder Daniel Adshead een bijzondere week. De huurling van Norwich City zag namelijk voor het eerst in zijn leven schaatsers op natuurijs. "Ik reed naar huis en zag allemaal mensen die aan het schaatsen waren. Ik dacht die mensen zijn gek", aldus Adshead.

Gebrek aan doelpunten

Adshead is dit jaar een vaste waarde in het team van Andries Jonker. De voetballer kwam dit seizoen al 21 keer in actie voor Telstar, maar wist daarin nog niet te scoren. "Ik heb genoeg kansen gehad om te scoren. Maar het moet inderdaad beter. Het liefst ga ik morgen al beginnen met scoren", aldus Adshead.

Telstar-trainer Andries Jonker is daarom soms nog wat kritisch op de jonge huurling. "Hij is een aanvallende middenvelder die speelt in een ploeg die redelijk vaak de bal heeft. Hij is een van die mensen die in de aanval voor openingen moet zorgen en zelf ook moet scoren", zegt Jonker.

Dinsdagavond speelt Telstar, met Adshead zeer waarschijnlijk weer in de basisopstelling, om 21.00 uur de thuiswedstrijd tegen NAC.