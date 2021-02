De Peiling: Nederlandse kappers moeten ook weer open

Het is intussen niet toegestaan om naar een van de buurlanden af te reizen voor een knipbeurt, want het is geen officiële reis. Je riskeert er zelfs een boete mee van 250 euro.

Zwartknippen

De Nederlandse Kappers Organisatie meldt dat het zwartknippen ook toeneemt. "Niet dat de kappers die dat doen zich bij ons melden, maar juist de kappers die het niet doen melden het. Het gebeurt ook steeds openlijker en schaamtelozer", zegt de woordvoerder.

Welzijn

Ondertussen wordt er in onze buurlanden wel legaal geknipt. Zowel de Belgische premier als de Duitse kanselier benadrukken dat een goede knipbeurt ook bijdraagt aan het welzijn van mensen in deze zware tijden. "Voor dat welzijn is in Nederland nog te weinig aandacht", vindt de woordvoerder. De kappersorganisatie kan nog niet te zeggen wanneer zij denken dat de kappers hier weer open kunnen: "We denken nog niets, we hopen vooral."