Kappers luiden noodklok: "Het brengt een hele hoop emoties met zich mee"

AMSTELVEEN - De kappersbranche heeft het ongekend zwaar nu alle kapperszaken al maanden dicht zijn. Branchevereniging ANKO doet een oproep voor een speciaal noodfonds. Dit omdat kappers voor het aanvragen van huidige steunpakketten cijfers moeten tonen over het laatste kwartaal van 2019. Kapperszaken die daarna zijn geopend vallen met het huidige pakket steunmaatregelen dus tussen wal en schip.

Volgens Maurice Crusio, voorzitter van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO), zou een speciaal noodfonds deze ondernemers kunnen helpen. "Het piept en het kraakt langs alle kanten. Mensen hebben geen perspectief en uitzicht. Ook de tegemoetkomingen laten heel lang op zich wachten, als je ze al krijgt." "Wij hebben in de afgelopen weken gepleit voor een noodfonds. Daar zijn we voor naar Den Haag geweest. De hoop was dat men daar sneller liquiditeit zou kunnen realiseren. Dan hebben die ondernemers weer even ruimte om te ademen", volgens Maurice.

De actie in Den Haag leverde tot nog toe weinig op. Maurice heeft niet de indruk gekregen dat het kabinet welwillend tegenover zo'n noodfonds staat. "Er is wel begrip en dat ervaar ik al een lange poos. Dat is op zich aardig, maar het brengt ons helemaal niets."

"Je belandt eigenlijk in een heuse achtbaan. Dat is wel wat me behoorlijk onderuit geschoffeld heeft" Ellen Pruijs, eigenaresse The Hairstylers Amstelveen

Ellen Pruijs opende in januari vorig jaar haar eigen kapperszaak bij winkelcentrum Groenhof in Amstelveen. Haar zaak is meer gesloten dan open geweest en dat raakt de onderneemster zichtbaar. "Het brengt een hele hoop emoties met zich mee. Je belandt eigenlijk in een heuse achtbaan. Dat is wel wat me behoorlijk onderuit geschoffeld heeft."

Ellen had in het laatste kwartaal van 2019 deze zaak nog niet en kan dus geen cijfers tonen over het laatste kwartaal van 2019, terwijl dit noodzakelijk is om op overheidssteun te kunnen rekenen. Ze doet nu een beroep op haar laatste privéreserves om haar kapperszaak niet te hoeven sluiten. "Ik heb een gezin en een huis en gelukkig een man met inkomen waarmee ik mijn privéleven kan redden. Al m'n spaargeld zit er bijna doorheen. Ik kijk op de bodem nu. Als februari voorbij is, is dat ook weg. Wat dan? Wat moet je dan?" Veel kappers gaan nu bij hun klanten thuis langs om de schaar in het haar te zetten. Ellen begrijpt dat wel: "Op een gegeven moment moet je toch ergens je geld vandaan halen. Als het niet voor de deur kan, dan achter de deur." Toch heeft Ellen tot dusver de verleiding kunnen weerstaan. Ze wil zelf geen besmettingshaard worden. "Dan schiet je er niks mee op", aldus de kapster.

Ook verschillende kappers in 't Gooi komen in een nog diepere financiële put terecht. "Wij hebben sinds december nog geen steun ontvangen", vertelt kapper Timothy Smit. "De steun lijkt nu echt te laat te komen", zegt hij vanuit de thuiskapperszaak van zijn vriendin. Bij zijn eigen zaak in Laren is hij al even niet geweest. Bussum "Onduidelijk is voor ons nog wanneer de eerste steun op onze rekening staat. We kunnen nog één maand de kosten dekken, maar dan staat de rekening echt op nul." De kapper is onderdeel van Barbier Rogier die ook een vestiging in Bussum hebben. Voor Burak Bican ligt de situatie iets anders. "Ik heb al wel een deel van de werknemerskosten ontvangen", vertelt hij vanuit zijn lege zaak in Bussum. "Dat is alleen veel te weinig om rond te komen." Dat komt volgens Bican doordat zijn enige werknemer veel minder verdiende in de periode waarover de steun wordt berekend. "Toen kreeg hij deels nog een uitkering."

Amstelveense noodlening Terug naar Amstelveen: daar wil de gemeente op de bres springen voor ondernemers zoals Ellen. Zij is niet de enige die vlak voor de corona-uitbraak een onderneming startte en in de knel komt met de aanvraag van financiële steun. Daarnaast wordt de unieke noodlening van de gemeente meegerekend in de omzet van bedrijven. Bedrijven die gebruik maken van deze lokale steun worden daardoor gekort op steun van het Rijk. Volgens Wethouder Floor Gordon van Economische Zaken is de overheidssteun voor veel ondernemers niet genoeg. "Zeker voor die ondernemers die buiten de boot vallen omdat ze bijvoorbeeld te recent gestart zijn of niet genoeg omzetverlies kunnen aantonen in de periodes die genoemd worden in de steunmaatregelen." Amstelveen heeft daarom ook een subsidieregeling getroffen voor bedrijven die aanpassingen hebben moeten doen om veilig te kunnen blijven werken. Deze subsidie bedraagt maximaal 2500 euro en heeft geen invloed op de aanvraag van landelijke steun.

Uit gesprekken met ondernemers is voor de wethouder duidelijk geworden waar het mis gaat. "Die signalen kunnen we doorgeven aan Den Haag: waar zien we de gaten vallen? Heel vaak doen de brancheverenigingen dat ook al en komt het geluid wel door. Ik geloof toch ook hoe meer je van je laat horen, hoe beter het geluid overkomt."