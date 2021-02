Korfbal: Blauw Wit loopt in tweede helft uit naar ruime zege

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw Wit hebben zondagmiddag gewonnen van Oost - Arnhem. In de eerste helft konden de bezoekers aardig tegenstand bieden, maar de Amsterdammers breidden na rust hun voorsprong gemakkelijk uit: 27-21.

Blauw - Wit begon sterk met een 4-0 voorsprong. Na een time-out van de bezoekers kwamen zij op gelijke hoogte. Het ging vervolgens gelijk op, totdat Momo Stavenuiter (twee) en Loraine Vissers het initiatief terugnamen: 13-10.

Na de pauze liepen de Amsterdammers aan de hand van uitblinker Mike van de Reep (drie) en Fleur Blötevogel uit naar 17-13. De zege kwam hierna niet meer in gevaar, want de marge werd uitgebreid van 22-18 naar 27-21. Topscorer aan Amsterdamse zijde was Mike van de Reep met zeven treffers.

De volgende wedstrijd spelen de Amsterdammers tegen koploper PKC.