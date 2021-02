Nieuwe stadsarchitect wil stad leefbaarder maken

ZAANSTAD - EdzoBindels is de nieuwe stadsarchitect en is nu aan de beurt om het centrum van de stad vorm te geven. We hoeven van hem geen nieuwe Zaanse huisjes te verwachten zoals zijn voorganger Sjoerd Soeters ooit maakte. Bindels wil dat de stad vooral leefbaarder wordt. Hij zich inspireren door gebouwen zoals Filmhuis 'De Fabriek' of de renovatie van de Wilhelminasluis. "Ik denk dat bakstenen een goede duurzame oplossing zijn."

Als het aan Bindels ligt dan gaat de Vinkenstraat zo snel mogelijk op de schop. De straat is een mengelmoes van oude en nieuwe gebouwen. Er staan bescheiden houten huizen, een kolossale kerk, nieuwbouw, oudbouw en heel veel blinde muren. Ook het verkeer raast door de straat. Een doorn in het oog van de nieuwe stadsarchitect. "Alles hier zegt 'dit kan beter", vertelt Bindels. Zelf noemt Bindels zijn rol bescheiden en slechts adviserend, maar tegelijkertijd ziet hij graag dat Zaanstad aan de slag gaat met de infrastructuur van het verkeer. "De rol van de auto mag wat omlaag", meent hij.

Zijn voorganger transformeerde de entre van Zaanstad drastisch maar vooral het 'Zaansehuisjeshotel' werd internationaal bekend. "De tijd van grote projecten die zijn er nu niet". Hij zal vooral opzoek gaan waar er woningen te realiseren zijn in bestaande bouw zoals boven winkels en in leegstaande magazijnen.

Ook de Peperstraat staat op de verlanglijst om aangepakt te worden. Dat is volgens de stadsarchitect nu een pleister tussen oost en west en noord en zuid. De Beatrixflat die een dominante plek in de straat inneemt gaat in ieder geval plat als de huidige plannen worden doorgevoerd. Er zullen dan appartementen voor terugkomen. Het zal blijken of de inspiratie die Bindels in Zaanstad heeft opgedaan kan gebruiken.