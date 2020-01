Ode aan de treurnis van Zaandam: "Liefdesverklaring aan mooie lelijkheid"

Zoals voor meer steden, heeft de schrijver ook voor Zaandam een route uitgestippeld. Een van de haltes is de Rozengracht, waar hij even halt houdt om de achterkant van winkelcentrum Rozenhof te bewonderen.

"Het is alleen te hopen dat de lelijkheid van weleer niet helemaal verdwijnt", schrijft Van Wonderen in zijn boek. Met de 'lelijkheid van weleer' doelt hij onder meer op de betonnen kolossen die zo typerend zijn voor de architectuur uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Hij erkent dat de stijl - denk aan het uit Zaanse huisjes opgebouwde Intell-hotel nabij het station - een ware publiekstrekker is. "Maar als je hier woont, en je moet er elke dag naar kijken, weet ik niet of je er vrolijk van blijft." Met andere woorden: ook moderne architectuur kan treurig zijn.

In totaal heeft de schrijver zeven Zaandamse treurtips in zijn boek opgenomen. Wie Van Wonderen beticht van leedvermaak, heeft gedeeltelijk gelijk. "Misschien is het dat wel, maar het is wat mij betreft meer dan dat. Het is een soort liefdesverklaring aan mooie lelijkheid. Het is anders dan al die gezapige nieuwbouwwijkjes. Het leeft, er zit een verhaal achter, en dat vind ik mooi."