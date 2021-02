Zilveren medaille Denise Betsema bij Universities Cross

BRUSSEL - Veldrijdster Denise Betsema uit Oudeschild heeft zondagmiddag de tweede plaats behaald bij de Universities Cross in Brussel. Ceylin del Carmen Alvarado won de klassementscross, wereldkampioene Lucinda Brand won de Trofee veldrijden.

In het begin van de cross namen Alvarado, Betsema en Anna Kay een kleine voorsprong op de rest van het veld. Door deze marge kon Betsema vijf seconden inlopen op koploper Brand in het algemeen klassement. De Noord-Hollandse was niet bij machte om Brand van haar eindzege te houden.

Uitslag Universities Cross

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Denise Betsema

3. Manon Bakker

4. Fem van Empel

5. Lucinda Brand