Texelse Denise Betsema overtuigt en pakt brons op WK veldrijden

OOSTENDE - Denise Betsema heeft een knappe derde plaats op het WK veldrijden geboekt. De 28-jarige Texelse veldrijdster reed op een loodzwaar parcours in Oostende lange tijd aan kop, maar moest haar ijzersterke start in de slotfase bekopen.

In het glibberige gras en mulle zand ging Betsema voortvarend van start. Ze zag wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado onderuit gaan vlak na de start en reed in de openingsronde weg bij Lucinda Brand en Annemarie Worst.

Zandkoningin

Betsema voelde zich thuis op het zand en koos telkens een slimme lijn, zodat ze zo min mogelijk naast met de fiets hoefde te lopen. Door de zware omstandigheden liepen de verschillen tussen de veldrijdsters meteen flink op en op het zand liep Betsema telkens iets verder uit bij haar achtervolgers.

In de derde ronde kropen Brand en Worst in het wiel van Betsema. Opvallend genoeg gebeurde dit op het zand, waardoor het erop leek dat de Texelse een klein foutje had gemaakt. Worst ging onderuit en vlak daarna stuurde Brand haar fiets zelfs even naast die van Betsema, waarna de twee samen de strijd om de wereldtitel gingen uitvechten.

