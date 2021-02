Zakelijke zege AZ op sc Heerenveen, Alkmaarders krijgen PSV in vizier

Calvin Stengs schoot op aangeven van Jesper Karlsson op Erwin Mulder. De doelman hield de bal in eerste instantie tegen, maar Stengs schoot de rebound binnen: 1-0. De eerste helft verliep vervolgens probleemloos voor de thuisploeg dat kansjes kreeg via Stengs (schot op de paal) en Owen Wijndal (schot van de lijn).

De opstelling van AZ kende geen verrassingen in vergelijking met de vorige wedstrijden. Bij sc Heerenveen zou Volendammer Joey Veerman in de basis starten, maar hij viel uit in de warming-up. Hij werd vervangen door aanwinst Lasse Schöne. De eerste grote kans van de wedstrijd leverde direct een goal op.

Spanning terug

De tweede helft was een stuk spannender. Na twintig seconden vloerde Jan Paul van Hecke Myron Boadu in het strafschopgebied. Aanvoerder Teun Koopmeiners benutte vervolgens de penalty: 2-0. Heerenveen nam hierna het heft in handen en werd gevaarlijk via invaller Henk Veerman (solo) en Ibrahim Dresevic (vrije trap).

Lasse Schöne bracht de spanning terug in de wedstrijd na een voorzet van Siem de Jong: 2-1. In de tegenstoot schoot Boadu op de lat na een ragfijne voorzet van Stengs. In de slotfase zorgde Albert Gudmundsson uiteindelijk voor de beslissing in de wedstrijd. De IJslandse aanvaller punterde de bal door de benen van Mulder na geklungel in de verdediging van de Friezen: 3-1.

AZ nadert nummer twee PSV door de zege op Heerenveen tot vier punten. Vitesse kan de derde plek vanmiddag overnemen als de ploeg van FC Twente wint.