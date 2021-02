Debutant Duin: "Gelukkig had ik niet echt de tijd om veel na te denken"

ALKMAAR - De wedstrijd AZ - Heerenveen van zondagmiddag is er een om niet snel te vergeten voor Jelle Duin. De spits van de Alkmaarders mocht in de tweede helft invallen en maakte daarmee zijn officiële debuut voor het eerste elftal van de Alkmaarders.

"Dit is een heel mooi moment", zegt Duin. "Ik ben er enorm blij mee. Het ging heel snel. Ik was aan het warmlopen en toen riep de trainer dat ik erin zou komen. Dan doe je meteen je shirtje aan, gelukkig had ik niet echt de tijd om veel na te denken."

Met zijn eerste balcontact was de debutant meteen belangrijk. Uit zijn interceptie volgde de bevrijdende 3-1. "Ik veroverde direct de bal. Dat zit ook in mijn spel, dat ik gelijk druk wil zetten. Mooi dat ik dan meteen een aandeel in een treffer heb."

