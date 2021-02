Apollo Amsterdam wacht na nieuwe nederlaag nog altijd op eerste zege

AMSTERDAM - De basketballers van Apollo zijn zaterdag tegen een nieuwe nederlaag aangelopen in de Dutch Basketball League. De Amsterdammers verloren in de eigen Apollohal met 70-81 van Basketbal Academie Limburg uit Weert.

Apollo begon sterk aan de wedstrijd tegen de Limburgse opponent. Mede dankzij tien punten van Floris Versteeg werd al aan het einde van het eerste kwart een voorsprong genomen van vijf punten: 21-16. Apollo breidde in het tweede kwart de voorsprong verder uit en uiteindelijk zouden beide teams de kleedkamer opzoeken bij een 38-30 ruststand.

Ommekeer

In de tweede helft kwam de klad erin bij Apollo. De bezoekers uit Limburg kwamen na de rust veel sterker voor de dag en zouden in de derde periode voor een kentering zorgen in de wedstrijd. De voorsprong van Apollo verdween als sneeuw voor de zon en de gasten namen dankzij 27 punten in het derde kwart brutaal de leiding: 52-57.

In het laatste bedrijf was Apollo niet meer bij machte om nog iets aan de achterstand doen. Het verschil met de Limburgers werd juist alleen maar groter en uiteindelijk stond de eindstand van 70-81 op het scorebord. Topscorer aan de zijde van Apollo was uiteindelijk Sergio de Randamie met 19 punten.

Door de nederlaag wachten de basketballers van Apollo nog altijd op hun eerste zege dit seizoen. De ploeg van coach Edwin van der Hart staat na zes wedstrijden op de laatste plaats in de Dutch Basketball League, de hoogste Nederlandse basketbalcompetitie.

Later volgt op deze website de samenvatting van deze wedstrijd