Nieuwbakken coach Van der Hart ziet een uitdaging in Apollo Amsterdam

AMSTERDAM - Edwin van der Hart beleefde zondag zijn debuut als hoofdcoach van Apollo Amsterdam. "De cirkel is rond. Ik heb zo'n 25 jaar gespeeld en gewerkt in Amsterdam. Ik vind het heel leuk", aldus Van der Hart.

Haken en ogen

De Amstelvener volgt Laki Lakner op die vorige week per direct vertrok bij Apollo Amsterdam. "Natuurlijk zitten er haken en ogen aan. Dat is de uitdaging. Er zitten een aantal oudere spelers bij die een afspraak hadden om twee keer per week te trainen. Ik kan het niet eisen, maar ik heb goede hoop dat ze die derde en vierde training er ook bij gaan pakken", laat Van der Hart weten.