Denker Mo Taabouni op de weg terug en belangrijk voor Jong AZ: "Weer goed bezig"

WIJDEWORMER - Met een doelpunt en assist speelde Mo Taabouni een belangrijke rol voor Jong AZ tegen Jong FC Utrecht (3-2). Voor de beweegelijke aanvaller was dat alweer een tijdje geleden dat hij trefzeker was. "Ik zat in een fase waarin ik veel nadacht en nu dus blij dat het vandaag weer beter ging."

"Geduld is heel belangrijk in voetbal, maar ik ben best ongeduldig"

Kansen

Vorig seizoen maakte Taabouni wel zijn debuut in de beker tegen Groene Ster, maar daar bleef het dus bij. "Ik ben een denker en zie dat anderen wel hun kansen krijgen, dat vind ik wel moeilijk. Geduld is heel belangrijk in voetbal, maar ik ben best ongeduldig." Aldus Taabouni met een lach voor de camera van NH Sport.

In de volgende speelronde neemt Jong AZ het thuis op tegen Go Ahead Eagles.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Mo Taabouni.