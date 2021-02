Jong AZ trekt in doelpuntrijke wedstrijd tegen Jong FC Utrecht aan langste eind

Ondanks de sneeuwval van de afgelopen week en de vrieskou kon het duel in Wijdewormer gewoon doorgaan. Het kunstgrasveld op het trainingscomplex van AZ was goed bespeelbaar en het weer had weinig effect op het spel.

Het was van beide kanten zoekende in de openingsfase. Jong FC Utrecht kreeg als eerste grip op de wedstrijd, maar had een inschattingsfout van doelman Hobie Verhulst nodig om op voorsprong te komen. De Jong AZ-goalie schatte een bal volledig verkeerd in, waarna Kenzo Goudmijn aan de noodrem moest trekken. Jeredy Hilterman verzilverde de daaropvolgende strafschop namens de bezoekers: 0-1.

Spoedherstel

Net als in de wedstrijd eerder dit seizoen op Zoudenbalch had Jong AZ weinig tijd nodig om de schade te herstellen. Hakon Evjen schoot de bal in de verre hoek, maar de meeste credits gingen bij de treffer uit naar de bal tussendoor van Mohamed Taabouni. Vier minuten voor rust was het Taabouni zelf die het eindstation was. De aanvaller schoot binnen nadat hij een rebound van doelman Maarten Paes voor zijn voeten kreeg.

25 schoten

Jong AZ kreeg de betere mogelijkheden om de score uit te breiden, maar Hakon Evjen liet een uitgelezen kans onbenut. De Noor hoefde alleen maar tegen een lage voorzet van Goudmijn aan te lopen, maar deed dat met te weinig gevoel. Een kwartier voor tijd schoot Hilterman de bezoekers langszij. Opnieuw zag Verhulst er weer niet goed uit. De doelman grabbelde op een inzet, waarna de bal opnieuw ingeschoten werd en Hilterman met een slim hakje de bal achter de doelman werkte.

Het overschot aan kansen - aan het einde van de wedstrijd stond de teller op 25 schoten - wist het team van Michel Vonk alsnog om te zetten in de overwinning. Kenzo Goudmijn creëerde in de 78ste minuut ruimte voor zichzelf en werkte de bal vervolgens achter Paes.

Ranglijst

Dankzij de overwinning nadert Jong AZ tegenstander Jong FC Utrecht tot een punt. De Alkmaarders staan nu 16de met 22 punten uit 24 wedstrijden en een wedstrijd meer gespeeld.

Opstelling Jong AZ: Verhulst; Lathouwers (Dekkers/63), Jacobs, Gullit (Franken/63), Biberoğlu; Koopmeiners, Goudmijn, Buurmeester (Allouch/82); Evjen, Duin, Taabouni.

Opstelling Jong FC Utrecht: Paes; Mokono, Pabai, Akmum, Van der Kust (Daniels/82); Huizing (Alou/46), Balk (El Barjiji/60), Velanas (De La Vega/60); Mallahi, Hilterman, Sanches Fernandes.