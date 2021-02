Met Mobiel Team HVO-Querido op zoek naar daklozen die buiten slapen in de kou

AMSTERDAM - Met nachten waarin de temperatuur ver onder het vriespunt zakt, wordt de noodopvang voor daklozen goed bezocht. Toch zijn er nog steeds daklozen die buiten slapen, in kleine tentjes of portieken. Elke avond speurt het Mobiel Team van HVO-Querido naar deze mensen om ze te helpen en ze aan te sporen om naar de opvang te gaan.

Reportage: Op zoek naar daklozen die buiten slapen in de kou - NH Nieuws / Robbert Bianchi

Tegen het vallen van de avond rijdt het Mobiel Team van HVO-Querido naar het Westelijk Havengebied. Raphael Rehatta en Chantal Hemelrijk weten precies waar de meeste daklozen te vinden zijn. Diep verscholen in de bosjes belanden we bij een klein hutje. De bewoner komt naar buiten. Hij wil niet mee naar de nachtopvang, maar heeft wel behoefte aan een paar warme dekens. "De mensen die wij buiten aantreffen hebben vaak veel ervaring op straat en kunnen zich vaak best redelijk handhaven in deze barre weersomstandigheden", vertelt Chantal Hemelrijk.

Chantal Hemelrijk en Raphael Rehatta - NH Nieuws

"Het is zijn huis, hij heeft daar z'n spullen en die wil hij liever niet achterlaten", vult Raphael Rehatta aan. Toch probeert hij de daklozen wel aan te sporen om naar de opvang komen. "Je kan deze mensen niet dwingen om naar de opvang te komen. Als je ze wil helpen dan moet je eerst hun vertrouwen zien te winnen, en dat kost tijd." Een stukje verderop gaan we langs bij een ander tenthuisje. Niemand doet open of laat van zich horen. Toch kijkt Chantal even goed naar de slaapzak. Gelukkig zit er niemand in. Ze laten kaartjes achter met daarop een gratis telefoonnummer, in de hoop dat de daklozen contact met de opvang opnemen.

Soms komen ze situaties tegen waarbij er wel acuut hulp nodig is. Iemand kan onderkoeld raken. Of iemand is bijvoorbeeld zo in de war dat hij of zij een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt. Dan kan er snel geschakeld worden met de GGD en de politie. "Het kan iedereen overkomen. Het kan zo maar gebeuren dat iemand door een scheiding of baanverlies uit huis wordt gezet. En dan zijn er te weinig huizen in Amsterdam en dan belandt iemand toch snel op straat", vertelt Rehatta.