Meer hotels openen de deuren voor daklozen: "Hier slapen is net een droom"

Hotel Kimpton de Witt verwelkomde afgelopen zaterdag de eerste zeven daklozen. "Dit is natuurlijk geen weer om buiten te slapen," vertelt manager Jos van Hunen. "Sinds afgelopen zaterdag hebben we de deur opengesteld voor dakloze Amsterdammers en kunnen ze hier genieten van een kamer en drie maaltijden per dag. Ze kunnen in ieder geval deze week nog blijven, en daarna kijken we of het nog langer nodig is vanwege de kou."

Volgens De Regenboog Groep zijn er op dit moment genoeg opvangplaatsen voor daklozen. "Normaal hebben we ongeveer 300 plekken in de nachtopvang. Vanwege de kou en corona is dit uitgebreid naar 600 plekken. Daarnaast is de nachtopvang nu ook overdag open voor iedereen. En zo'n initiatief als dit is natuurlijk een cadeautje. Hier kunnen daklozen even echt tot rust komen," vertelt Jola Gosen van de Regenboog Groep.