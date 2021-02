Dai Dai N'tab grijpt brons op 500 meter bij WK afstanden

Daarmee was N'tab 0,23 seconden langzamer dan Laurent Debreuil (34,39), die de tegenstander van N'tab was in rit negen. Pavel Kulizhnikov pakte het zilver in 34,54.

De sprinter, die eerder dit seizoen al de 500 meter won tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen, hield op de WK afstanden Kai Verbij en Ronald Mulder achter zich.

Schouten

Eerder vandaag kwam Irene Schouten in actie op de ploegenachtervolging. De schaatsster uit Hoogkarspel won samen met Antoinette de Jong en Ireen Wüst het goud. Gisteren werd Schouten op de WK afstanden al derde op de 3.000 meter.