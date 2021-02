Beverwijkse nog steeds vermist, familie doet noodkreet: "We hopen zo dat ze in orde is"

BEVERWIJK - Het is inmiddels vier dagen geleden dat Gea Widurski-Vegelien uit Beverwijk voor het laatst werd gezien toen ze het Rode Kruis Ziekenhuis verliet. Haar man Alfred en zoons Stan en Stefek maken zich enorme zorgen. "Ze ging even een sigaretje roken en sindsdien is ze spoorloos", vertelt nicht Chalina.

Het aantal reacties van mensen die meezoeken en meeleven is enorm, vertelt Chalina aan NH Nieuws. Hoewel Gea sinds haar vermissing haar pinpas niet meer heeft gebruikt en er ook geen enkel telefoonsignaal is geregistreerd, ontvangt de familie wel berichtjes van mensen die denken haar te hebben gezien. "Elk berichtje gaan we op af, we hopen zo dat ze in orde is en dat ze ergens warm binnen zit."

Op dinsdagmiddag verliet Gea de GGZ-afdeling (geestelijke gezondheidszorg) van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk om 'even een sigaretje' te roken. De camerabeelden van het ziekenhuis zijn de laatste die ze van haar hebben, zowel politie als familie heeft geen idee waar ze is of kan zijn.

Verward

"Ze was erg verward de laatste dagen, was niet zichzelf. Die onzekerheid dat we niet weten waar ze is, het breekt ons op. Mijn oom en neven zijn er kapot van", zegt Chalina. "Maar we geven de moed niet op en blijven zoeken."