Vrouw (57) vermist: "Gezien de kou en haar toestand maken we ons enorme zorgen"

BEVERWIJK - Sinds gisteren is de Beverwijkse Gea Widurski (57) vermist. De politie is met man en macht op zoek naar de vrouw die volgens de woordvoerder in verwarde toestand verkeert. "We vrezen dat ze zichzelf iets aandoet, ook vanwege de barre weersomstandigheden willen we haar zo snel mogelijk vinden."

Een familielid van Gea meldde haar vermissing bij de politie, nadat ze voor het laatst was gezien in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Of ze daar verbleef is vooralsnog onbekend, op de camerabeelden was te zien dat ze het ziekenhuis 's in de namiddag verliet. "Sindsdien is ze spoorloos", aldus de woordvoerder van de politie.

Verwarde toestand

Gisteravond werd al een helikopter ingezet en ook vandaag gaat de zoektocht verder, zo laat de woordvoerder weten. "Vanwege haar verwarde toestand en de kou, waarbij ze zeer waarschijnlijk ook de nacht buiten heeft doorgebracht, hebben we alle mogelijke kanalen ingezet om haar zo snel mogelijk te vinden."

De vermiste Beverwijkse is 57 jaar, heeft kort blond haar, een gezet postuur en opvallende wallen onder haar ogen. Ze is 1.75 meter lang. De kleding die ze op de foto draagt, droeg ze ook op het moment van haar vermissen. Mensen die meer weten over de vermissing of weten waar Gea is, worden opgeroepen alarmnummer 112 te bellen.