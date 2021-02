Vogelasiel druk met verkleumde dieren: "Moeilijk muisjes te vinden"

DEN HELDER - De vogels in de Noordkop kunnen bij het vogelasiel De Paddestoel even bijkomen van de kou. Er zitten al wat torenvalken, die moeilijk aan muizen kunnen komen door het besneeuwde landschap. "Leg vooral wat extra voer neer voor de vogels en let ook op je kat", aldus medewerker Ruth Kraak.

Een kauwtje, wat Turkse tortels, een ekster: ze ogen gehavend of zwak in de hokken van De Paddestoel. Beheerder Ruth Kraak laat weten dat een aantal vogels de ochtend al niet meer heeft gehaald. In een van de kooitjes wordt toch druk gefladderd: "Deze roodborst kon je zo oppakken. Hij heeft geluk dat ie is gevonden en mag straks weer vrij."

Twee snippen hebben minder geluk. "Deze zijn waarschijnlijk tegen een raam aan gevlogen en gegrepen door een kat. Ze nemen met deze kou toch wat meer risico op zoek naar eten, want ze eten wormen en die zijn nu moeilijk te vinden."