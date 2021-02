Stekelenburg nieuwe eerste keeper bij Ajax: "Ik maak het seizoen af"

AMSTERDAM - Het is definitief: Maarten Stekelenburg is de rest van het seizoen de eerste keeper van Ajax. De 38-jarige Haarlemmer vervangt André Onana, die voor een jaar is geschorst . Na de winst op PSV (2-1) laat hij weten blij te zijn met deze kans.

"Het beviel prima, altijd lekker als je wint. Volgens mij kwamen we niet veel in de problemen. De bal kan altijd verkeerd vallen, zeker als PSV zo opportunistisch speelt, maar we hebben goed verdedigd", zegt Stekelenburg tegen ESPN.

De doelman weet niet hoe ver hij van zijn topniveau vandaan zit. "Dat is lastig, want ik heb tot nu toe bijna niks gespeeld, bij Everton ook niet. Nu ga ik dat wel doen, daar ben ik blij mee. Ik verleer het niet zo snel. Ik ben ervaren genoeg en weet wat er van me gevraagd wordt."

Stekelenburg gaat ook in op de situatie van Onana. "Ik maak nu het seizoen af. Ik ben naar Ajax gekomen en ken mijn rol. Die is nu iets veranderd, maar ik doe gewoon wat er van me gevraagd wordt. Er was veel nieuws de laatste week. Het is vervelend, maar we doen het met de spelers die we hebben."

Gebaar richting Onana

De spelers van Ajax kwamen het veld op in het keepershirt van Onana. "We hoorden voor de wedstrijd dat we het gingen doen. Het zou afgelopen weekend al gebeuren, maar toen werd de wedstrijd afgelast. Het initiatief kwam vanuit de club en de spelers samen. Onana gaat nu een moeilijke periode tegemoet. We missen hem ook. Buiten dat hij een goede keeper is, is hij in de kleedkamer ook een fijne gast om erbij te hebben", besluit Stekelenburg.