Ajax wint na sterke eerste helft van PSV en plaatst zich voor halve finale beker

Vanaf de eerste minuut was Ajax heer en meester in Amsterdam. Door fel drukzetten kwamen de Eindhovenaren er niet aan te pas. Haller kreeg de eerste echte kans en die was direct raak ook. Uitblinker Davy Klaassen zette de Franse spits alleen voor doelman Lars Unnerstall. Met een hard schot zette hij de 1-0 op het scorebord.

Vlak voor rust had Donyell Malen de 2-1 op zijn schoen, maar hij schoof naast na een fout van Daley Blind. Aan de andere kant kregen Klaassen en Tadic in dezelfde aanval de kans op 3-0.

Het spelbeeld werd anders in de tweede helft. PSV speelde meer naar voren en Ajax werd teruggedrongen. Dat leidde na een klein uur ook de aansluitingstreffer in. Denzel Dumfries stoomde op na een snelle aanval en zijn voorzet werd in eigen doel gegleden door Jurriën Timber. Als hij de bal had gemist kon Malen intikken.

De bezoekers bleven gevaarlijker dan Ajax, maar echt in de problemen kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag niet. Via Tadic, Blind en David Neres kregen de Amsterdammers zelfs mogelijkheden om het duel eerder in het slot te gooien. Unnerstall lag telkens in de weg.