Oude sneeuwtrams schieten GVB te hulp: "Blij dat we deze nog hadden"

"We zijn bezig met pekelwagens en apparatuur", zegt Rob Boering, medewerker van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) van Amsterdam. "Maar sommige machines krijgen het ook niet voor elkaar om het ijs uit de groeven te halen. Dus is het een kwestie van handwerk."

"De eerste sneeuwschuiver schuift de grove sneeuw opzij waarna de tweede tram met borstels de fijnere sneeuw van de rails verwijdert. Daarna volgt de gewone tram om het laatste beetje ijs te verwijderen", legt vrijwilliger van de Museumtramlijn Rob Klok uit.

Maar soms loopt zelfs de tram vast. "Maandag ging de pekeltram kort uit de bocht, omdat er heel veel ijs lag. Er lag wel vier centimeter ijs bovenop de tramrails. Dan gaat die wagen gewoon zijn eigen kant op", zegt Richard Carels. Hij is net als Rob vrijwilliger bij de Museumtramlijn.

Beide vrijwilligers schieten de GVB graag te hulp. "We krijgen van het GVB altijd veel medewerking, dus op deze manier kunnen we iets terug doen!"

'Gaan hele avond en nacht door'

En op deze manier worden de tramlijnen in de stad één voor één beschikbaar in de loop van de week. "We gaan de hele avond en nacht door", zegt Rob Boering van GVB Amsterdam. "We zetten alles op alles om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen."