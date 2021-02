Tweede vaccinatielocatie voor coronavaccin volgende maand open: elke dag 800 prikken

De Gooise GGD staat voor een grote opdracht om de komende maanden grote groepen bewoners te vaccineren tegen het coronavirus. De vaccinatielocatie op het terrein van Koninklijke Visio in Huizen kan 300 prikken per dag zetten, de nieuwe locatie in Hilversum kan 800 prikken per dag aan.

Als alles volgens plan verloopt gaat de tweede vaccinatielocatie van 't Gooi over ongeveer een maand open. Dat hangt onder meer af van de vergunning die nog verleend moet worden om het paviljoen op de bouwen op het terrein. Het terrein van de bouwgroothandel ligt centraal, bovendien geeft de GGD aan dat er op de locatie 'zorgvuldig rekening gehouden kan worden met de benodigde veiligheidsmaatregelen'.

Buurtbewoners van de bouwgroothandel hebben ondertussen een brief ontvangen met de aankondiging van de komst van het vaccinatiepaviljoen.