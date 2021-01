Goois 'vaccinatiepaviljoen' niet op tijd klaar, ouderen eerst ergens anders geprikt

HUIZEN - Het Gooise 'vaccinatiepaviljoen' voor de coronavaccinatie op het terrein aan de Amersfoortsestraatweg van Huizen is niet op tijd klaar voor de komst van de eerste ouderen die gevaccineerd worden. Dat meldt de Gooise GGD. De GGD haalt de eerste groep ouderen daarom naar het regiokantoor in Bussum voor hun prik.

Het vaccineren van Gooise ouderen start volgende week al, de eerste ouderen hebben ondertussen al een brief gehad met een uitnodiging om zich te komen laten vaccineren.

Dat de vaccinatielocatie nog niet helemaal klaar is, heeft niet te maken met problemen rond de opbouw van de locatie. Op het vaccinatieterrein wordt al gevaccineerd, maar voor de komst van de grotere groep ouderen moet nog het een en ander gebeuren. Dat de GGD nu in tijdnood zit, komt doordat de coronavaccinatie voor mobiele 85-plussers door de overheid naar voren is gehaald.

Later wel naar Huizen

Het vaccinatiepaviljoen in Huizen is pas eind volgende maand helemaal klaar voor de komst van de te vaccineren ouderen. Zodra dat het geval is, wordt het vaccineren in Huizen voortgezet.