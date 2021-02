Ribbius Peletier-penning wordt opnieuw uitgereikt: 'Het is helaas nog nodig'

In een interview met NH Nieuws spreken twee deskundigen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, over de ontwikkelingen rondom vrouwen in de politiek. Het gaat de goede kant op, maar er zijn nog wat stappen te zetten. Lees hier het hele verhaal.

De provincie Noord-Holland reikt de Ribbius Peletier-penning - vernoemd naar de eerste vrouwelijke gedeputeerde in Noord-Holland Mr. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier (1946) - gedurende vijf jaar lang uit aan vrouwen die zich inzetten voor de positie van vrouwen in de politiek. Dit jaar wordt de derde penning uitgereikt.

Evenredige vertegenwoordiging

Volgens jurylid Elske Doets, directeur van het Heerhugowaardse Doets reizen en 'Zakenvrouw van het jaar 2017', is deze penning helaas nog steeds nodig. "Vrouw zijn jaar op jaar ondervertegenwoordigd in de politiek. Het is natuurlijk belangrijk dat ook vrouwen naar evenredigheid worden vertegenwoordigd. Vandaar dat de penning er destijds is gekomen."

Volgens Doets hebben vrouwen meer gevoel voor maatschappelijke onderwerpen, zoals klimaat, ongelijkheid en vergrijzing. Terwijl mannen willen gloriëren met economie en mobiliteit. "Als je kijkt naar het wereldtoneel, naar bijvoorbeeld Ardern van Nieuw Zeeland en Merkel van Duitsland, dat zie je dat zij in deze coronacrisis een bepaalde vorm van daadkracht hebben met veel empathie, waardoor zij eigenlijk een beter beleid hebben en er beter voorstaan."

Maar vrouwen hebben volgens Doets niet zo snel de neiging om de politiek in te gaan. Zij hebben volgens haar vaak dat extra duwtje in de rug nodig. Andere vrouwen die nieuwkomers stimuleren om politiek actief te worden, zijn volgens Doets daarom van groot belang.

Zie hieronder de video met Elske Doets .