Gladheidscoördinator over code oranje op de weg: "Uitkijken voor automobilisten"

NOORD-HOLLAND - De situatie op de Noord-Hollandse wegen is nog steeds dusdanig gevaarlijk, dat er tot 12 uur code oranje geldt. Rijkswaterstaat en de NS raden aan om in ieder geval tot de middag niet de weg op te gaan. Marco Polle, gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat, is al de hele nacht bezig met strooien. "Het is uitkijken voor automobilisten."

Marco probeert het zo veilig mogelijk op de weg te maken. "Dat doe ik niet alleen. Talloze chauffeurs zijn volop bezig", vertelde hij vanmorgen op NH Radio.

"De rijkswegen zijn voor het grootste gedeelte redelijk begaanbaar. We hebben wel een heel slecht punt rondom Middenbeemster. Daar is een rijbaan op de A7 richting Den Oever nu afgesloten. We moeten daar met shovels de sneeuw weghalen. Dat komt doordat er eigenlijk zo veel sneeuw over de weilanden waait dat er sneeuwruggen zijn ontstaan. Vanmorgen vroeg is een aantal auto's en vrachtwagens daar vastgelopen. Die zijn inmiddels weg, maar we zijn daar nog volop bezig om de sneeuw met shovels weg te krijgen. Dit maak je niet vaak mee. Dit is zeer uitzonderlijk."

Ook de A9 tussen Haarlem en Alkmaar is niet goed begaanbaar. "Daar zijn een aantal verraderlijke plekken waar in een keer een hoop sneeuw over de weg waait en waar je vanaf een redelijk zwarte weg weer op een witte weg terecht komt. Dat is uitkijken voor automobilisten."

Uitdagingen

"Er is veel sneeuw en wind en de afgelopen nacht was er nauwelijks verkeer op de weg. Ook is er vorst, dus van het dooien moeten we het ook niet hebben. Het is al met al best een opgave om de weg mooi zwart te krijgen. Het verkeer komt nu op gang dus dat is fijn, omdat het zout dan kan mengen met eventuele ijsvorming. Dat helpt bij de gladheidsbestrijding."