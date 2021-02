Bewoners Uilenstede geschrokken van slechte brandveiligheid na keukenbrand

AMSTELVEEN - Tim Wagelaar (20) woont in de studentenflat Uilenstede waar gisternacht een flinke keukenbrand woedde en staat te kijken van de slechte brandveiligheid in de flat. Volgens hem is er op geen enkel moment centraal gewaarschuwd door een alarm of andersoortig waarschuwingssysteem. Hij is een handtekeningenactie begonnen en hoopt dat mede-bewoners zijn brief ondertekenen.

Nadat Tim zijn brief in de Uilenstede-groep op Facebook heeft gedeeld, doen meer bezorgde bewoners hun verhaal bij hem. "Een meisje vertelde mij naar aanleiding van de brief dat in haar flat het brandalarm niet werkt. Toen zij dit bij DuWo meldde, gaf de beheerder aan dat ze 'voor dit soort zaken maar naar de brandweer moeten stappen'."

Niet alleen de communicatie laat te wensen over volgens Tim. "Er is al een paar jaar geen brandoefening geweest. Dat betekent dat bijna geen bewoner van Uilenstede zo'n brandoefening heeft meegemaakt, gezien hoe vaak de kamers hier van eigenaar wisselen."

"We hebben helemaal niks van DuWo gehoord, op een algemene korte mail na van vanmiddag. Dat is super raar, ze lieten alleen weten dat er brand is geweest en dat de flat is ontruimd. Ik verwacht van zo'n grote organisatie betere communicatie dan dit."

"Ik vind het schandalig. Rond 22.15 zaten we op het balkon en vanaf het balkon onder ons kwamen de onderburen opeens naar buiten. Zo hoorden wij dat er brand was. Toen de brandweer er eenmaal was, zijn ze langs de deuren gegaan om de flat te evacueren. Het voelt heel amateuristisch aan", aldus de bewoner.

Tim woont zelf ook in de flat waar de brand uitbrak. "Tijdens alle ellende van vannacht faalde zowel de centrale communicatie als alarmering; bewoners moesten elkaar alarmeren en informeren, wat had kunnen leiden tot grote risico's en paniek", vertelt hij.

"Een jongen merkte pas dat er iets aan de hand was toen vrienden uit een andere flat belden of het goed met hem ging"

Tim vindt een brandalarm voor de studentenflats in Amstelveen van essentieel belang. Hij begrijpt niet hoe het kan zijn dat bewoners zelf moeten zorgen dat ze op de hoogte zijn van een calamiteit als deze.

"Een jongen, woonachtig op een verdieping boven de brand, merkte pas dat er iets aan de hand was toen vrienden uit een andere flat belden of het goed met hem ging. Het behoeft geen verdere uitleg hoe groot de gevaren kunnen zijn wanneer mensen in een dusdanige situatie niet, of te laat, gealarmeerd worden; elke seconde telt en er staan mensenlevens op het spel.", zo valt te lezen in de brief.

Ondertussen hebben vijftig eenheden de brief van Tim ondertekend. Dat zijn zo'n 700 studenten. Beheerder DuWo was niet bereikbaar voor commentaar, mogelijk komen zij later met een reactie.

Een screenshot van de brief