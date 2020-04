Boze brief studenten Uilenstede over anderhalve-meter-afstandregel: "Niet te doen"

AMSTELVEEN - Bewoners van de campus Uilenstede in Amstelveen vinden het onterecht dat zij het risico lopen beboet te worden als ze binnenshuis geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. "Het is een maatregel waar wij enorme vraagtekens bijzetten", schrijven de studenten Roos Postmus en Lars Reus in een open brief.

Ze willen dat studentenunits op Uilenstede ook als een gezinshuishouden worden gezien. "De reden dat voor ons andere regels gelden dan voor gezinnen is dat wij allemaal ons eigen woonadres hebben en hierdoor officieel geen huishouden zijn. Gek genoeg mag een gezin, als dat uit evenveel personen zou bestaan als met hoeveel huisgenoten wij nu zijn, binnenshuis wel doen waar ze zin in hebben, terwijl wij afstand moeten houden", luidt hun kritiek. Feestende studenten Roos en Lars betreuren het beeld dat is ontstaan dat nu elke student op Uilenstede de RIVM-richtlijnen aan de laars lapt en alleen maar aan het feesten is. Ze kunnen niet voor de hele campus spreken maar geven een voorbeeld hoe zij dat doen op hun unit met veertien bewoners, die dicht op elkaar leven. "Wij zijn al vanaf het moment dat de coronamaatregelen van kracht zijn hier serieus mee bezig. We zorgen dat de kans dat één van ons het virus oploopt zo klein mogelijk wordt. Binnen onze WhatsApp-groep wordt verteld welke boodschappen nodig zijn en deze worden door één van ons gehaald". Als iemand zich niet lekker voelt, dan blijft deze op de kamer zitten, vervolgen ze. "Dit laatste is bij één van onze huisgenoten sowieso al het geval. Zij helpt vrijwillig in het Ziekenhuis Amstelland bij de coördinatie van binnenkomende coronapatiënten. Daarom komt binnen onze eenheid niemand dichter dan anderhalve meter bij haar in de buurt, zit zij volledig in zelfisolatie op haar kamer en zorgen de rest van de huisgenoten voor haar". Geen huishouden De ophef is ontstaan nadat de politie vorige week zeventien bewoners een boete van bijna 400 euro gaf omdat ze buiten aan een lange tafel zaten te eten, zonder afstand van elkaar te houden. Politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek zei toen desgevraagd tegen NH Nieuws dat ook de studenten zich aan de richtlijnen moesten houden en ze niet als een gezinshuishouden worden gezien.

