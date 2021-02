Slobbeland door harde oostenwind vol met water gelopen

VOLENDAM - Door de harde oostenwind en het hoge water is het recreatiegebied van Slobbeland vol met water gelopen. De brandweer is bezig om het water weer weg te krijgen.

De overstroming vond vanochtend rond 10.30 uur plaats. Het Hoogheemraadschap is ingelicht. Cees Bont van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zegt dat het water door de windkracht over de dijk heen wordt gestuwd. "Het gevolg is dat het water in het aangelegen gebied komt te liggen. We zijn nu bezig om dat water weer lager te krijgen, met het materieel dat we nu beschikbaar hebben. Er zijn nu vier wagens en er komt nog wat bij."

Het Hoogheemraadschap zal de veiligheidsregio aflossen. Voor nu lopen de woningen in de buurt geen gevaar.



Meer informatie volgt.