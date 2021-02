Lisanne de Witte loopt eerste wedstrijd in jaar tijd: "Misschien ben ik het wel verleerd"

HEILOO - Lisanne de Witte loopt zaterdag haar eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd. Voor de 28-jarige atlete een goede test om te kijken wat doortrainen en herstellen opbrengt. "Ik denk wel dat ik goed in vorm ben, maar ik heb toch een jaar geen wedstrijd gelopen."

De laatste wedstrijd liep De Witte op 23 februari vorig jaar tijdens het NK in Apeldoorn. In het Franse Metz komt ze voor het eerst sinds die tijd weer in actie op de 400 meter. "Ik vind het een beetje gek, maar heb er wel zin in", zegt De Witte in gesprek met NH Sport. "Alleen maar trainen wordt ook maar saai. Ik vind het spannend, want ik wil het wel goed doen."

Persoonlijk record

In Metz loopt De Witte een wedstrijd op de 400 meter. "Ik heb eigenlijk echt geen idee wat ik van mezelf kan verwachten. Ik denk wel dat ik goed in vorm ben, maar zo'n eerste wedstrijd is toch altijd spannend." Haar persoonlijk record op de 400 indoor staat momenteel op 51,90. Ze gaat er nog niet vanuit dat die tijd wordt aangescherpt. "Maar je weet het nooit. Ik heb een jaar geen wedstrijden gelopen, dus misschien ben ik het wel verleerd."