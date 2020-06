Geen Tokio, máár de Schoorlse duinen voor atlete Lisanne de Witte

SCHOORL - Atlete Lisanne de Witte zou over een maand naar Japan vliegen, voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar nu de Spelen een jaar zijn uitgesteld traint de 27-jarige Heiloose in de duinen van Schoorl.

NH Nieuws

De Witte had een goed indoorseizoen achter de rug. In januari verbrak ze haar persoonlijke record op de 500 meter en in februari haar persoonlijke record op de 400 meter sprint, haar favoriete afstand. Maar voorlopig kan daar geen vervolg aan worden gegeven. Ze verwacht haar eerste toernooi eind augustus pas weer te spelen. Nu traint De Witte samen met haar trainer Sven Ootjers in de Schoorlse duinen. Zo'n tien keer wordt ze een lange trap in het bos op en af gestuurd. "Het is vooral mentaal wel moeilijk. Normaal als je kapot gaat in een training weet dat je binnenkort een toernooi hebt. Bij de laatste paar keer bij de trap omhoog dacht ik wel 'oh ja, straks voor Tokio moet ik beter zijn'. Het blijft wel lekker dat je in ieder geval wel nog steeds kapot kan blijven gaan."

Bilblessure De specialiste op 400 meter kampt al een jaar met een lichte bilblessure. Klein voordeel is dat ze nu extra jaar krijgt om volledig te herstellen en straks pijnloos aan de start te staan in Tokio. "Ik heb altijd gezegd dat ik in de finale van de Spelen wil staan. Ik denk wel dat ik daar zou kunnen komen, maar dan moet wel alles goed gaan. Als deze blessure weggaat, denk ik dat ik er veel meer uit kan halen dan afgelopen jaar." Vorig jaar was ik wel goed, maar die blessure zat continu in de weg", vervolgt De Witte. "Desondanks kon ik er wel mee verder lopen. Als dit weg is, kan ik echt hard gaan lopen. Dat hoop ik tenminste."