Kappers met onvoldoende steun starten eigen doneeractie: "Enige oplossing deze tijd"

GOOI - Dat kappers het deze tweede lockdown lastig hebben, mag geen nieuws meer heten. Nu de steunpakketten echter afslanken, komen verschillende kappers in 't Gooi in een nog diepere financiële put terecht. "Wij hebben sinds december nog geen steun ontvangen", vertelt kapper Timothy Smit.

"De steun lijkt nu echt te laat te komen", vertelt Smit vanuit de thuiskapperszaak van zijn vriendin. Bij zijn eigen zaak in Laren is hij al even niet geweest. "Onduidelijk is voor ons nog wanneer de eerste steun op onze rekening staat. We kunnen nog één maand de kosten dekken, maar dan staat de rekening echt op nul." De kapper is onderdeel van Barbier Rogier die ook een vestiging in Bussum hebben.

Voor Burak Bican ligt de situatie iets anders. "Ik heb al wel een deel van de werknemerskosten ontvangen", vertelt hij vanuit zijn lege zaak in Bussum. "Dat is alleen veel te weinig om rond te komen." Dat komt volgens Bican doordat zijn enige werknemer veel minder verdiende in de periode waarover de steun wordt berekend. "Toen kreeg hij deels nog een uitkering."

Eigen actie

De kappers weten zich inmiddels beide gesteund door klanten via een doneeractie. In beide gevallen werd de actie samen met iemand uit hun eigen gezin opgezet. "Ik dacht dan kan ik misschien nog één keer alles betalen", vertelt Smit. "De maandelijkse lasten liggen rond de 20.000 euro, met 10.000 euro komen we deze maand wat makkelijker door", dat is dan ook het streefbedrag van zijn actie.

"Dit is de enige oplossing die je kan bedenken deze tijd", vertelt Bican die tot nu toe nog weinig response op zijn actie heeft gekregen. "Volgens mij hebben we tussen de 150 en 200 euro opgehaald. Het is gewoon nog niet gelukt om heel veel mensen te bereiken."

Bekijk hieronder naar een reportage met beide kappers aan het woord. Tekst loopt door onder video.