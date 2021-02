Chaos bij vaccinatielocatie Schiphol: “Al die ouderen stonden hutjemutje”

SCHIPHOL - Een storing in het ICT-systeem van de GGD heeft vanmiddag voor 'een chaos' gezorgd bij de XL-priklocatie op Schiphol. Dat zegt een 32-jarige GGZ-medewerker tegen NH Nieuws, die vanmiddag ook naar de priktent kwam voor haar vaccinatie.

Maar niet alleen buiten stonden daardoor veel ouderen te wachten, ook binnen in de tent waar de vaccinaties gezet worden, was het druk. Dat zegt de 32-jarige Nike, die aan NH Nieuws heeft aangegeven liever niet met haar achternaam genoemd te worden.

Het betrof een landelijke storing in het ICT-systeem van de GGD. Volgens een woordvoerder van de GGD Kennemerland moesten cliënten daarom met pen en papier worden geregistreerd. Veel ouderen van 85 en ouder moesten in hun auto's wachten tot ze aan de beurt waren.

Daar trof ze naar eigen zeggen ‘een zooitje’ aan. “Er stonden heel veel oude mensen binnen. Een mevrouw van 90 voor mij werd niet lekker, omdat ze al zo lang moest staan.” Ze werd volgens Nike in een rolstoel gezet. “Maar er was niemand om haar te duwen, dus ging ik wel met haar mee. Het heeft uiteindelijk twee uur geduurd voordat we weer buiten stonden.”

En deze mevrouw van 90 was niet het enige schrijnende geval dat ze zag. “Een blinde man die gevaccineerd zou worden werd ergens neergezet, vervolgens is er drie kwartier niemand wezen kijken.”

Stoeltjes

Volgens Nike probeerde het personeel van de GGD van alles om de problemen te verhelpen, maar in haar ogen leek de voorbereiding op dit soort situaties tekort te hebben geschoten. “Na een uur werden er plastic stoeltjes uitgedeeld aan mensen die slecht te been waren, maar die moesten ze wel zelf verplaatsen als ze verder konden. Het personeel was super vriendelijk, maar dit kon echt niet. Dit moet echt anders.”

Veel mensen hebben in de auto gewacht, zegt ze. “Maar op een gegeven moment gaan mensen naar binnen. Er werd niet duidelijk gecommuniceerd. Al die kwetsbare mensen stonden gewoon met 200 man in een tent, allemaal hutjemutje.”